Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu, Kantara’da Yeni Yıl kampı düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 12-14 Aralık tarihleri arasında Kantara Gençlik Kamp Alanı’nda 130 izcinin katılımıyla Yeni Yıl kampı düzenlendi.

Kamp süresince izciler, oryantiring başta olmak üzere takım çalışmasını ve liderlik becerilerini geliştiren çeşitli sportif ve eğitsel aktivitelerde yer aldı. Gündüz yapılan etkinliklerin ardından akşam saatlerinde düzenlenen oyunlar, müzikli eğlenceler ve kamp ateşi etkinlikleriyle izciler eğlendi.



Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce, kamp sırasında yaptığı açıklamada 2025 yılını bu anlamlı organizasyonla kapatmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İnce, “2025 yılını çok güzel bir şekilde bitirdik. İzcilik ruhunu yaşatan, birlik ve beraberliği güçlendiren bir kamp oldu,” dedi.



İnce ayrıca 2026 yılına dair temennilerini de paylaşarak, yeni yılda izcilik faaliyetlerinin daha da artacağını, gençlerin doğayla iç içe, disiplinli ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



