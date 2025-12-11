Yeniboğaziçi Eziç Restaurant’ta saat 8.00’de başlayacak etkinlikte Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun sunum yapacak.

Her Daim Doğa Dostları Başkanı Yusuf Yüksel Şentuğ, yazılı açıklamasında, Toprak Ana (Terra Madre) Günü’nün; iyi, temiz ve adil gıda üretimini desteklemek, yerel gıda topluluklarının çeşitliliğini kutlamak ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin önemini vurgulamak için Slow Food hareketi tarafından organize edildiğini kaydetti.

Şentuğ, yerel üreticileri destekleyen, gelenekleri yaşatan ve toprağa saygı duyan bir gıda kültürünü yaymanın hedeflendiğini belirtti.