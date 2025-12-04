Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahil güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla Girne’de müşterek liman ve deniz eğitimleri düzenledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TC ve KKTC arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen müşterek eğitimler, 1–4 Aralık tarihlerinde, T.C. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı TCSG-304 ve TCSG-305 botlarının da katılımıyla yapıldı.



