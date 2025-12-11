Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti), cumartesi günü Merkez Lefkoşa’da Yılbaşı Dayanışma Pazarı düzenleyecek.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek etkinliğin tüm stant kira gelirleri ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencileri için kullanılacak.

Yeme-içme, hediyelik eşyalar, el emeği ürünler gibi pek çok farklı alanda üreticilerin stant açacağı pazarda, konserler ve DJ performanslarının yanı sıra çocuk oyun alanları da yer alacak.

-Dinçer

TAM Parti Lefkoşa İlçe Kadın Kolları Koordinatörü Çağla Dinçer dayanışma pazarı ile ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmanın yanında, toplumun her kesimini ortak bir iyilik hareketi etrafında bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dinçer, “Yılbaşı Dayanışma Pazarı’nın, çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacağına ve onların ihtiyaçlarına anlamlı bir katkı sunacağına inanıyoruz. Projeye hazırlık sürecinde kadınlarımızın sergilediği emek, özveri ve dayanışma, çalışmamızın en güçlü unsurlarından birini oluşturdu.” dedi.

-Dev

TAM Parti Lefkoşa İlçe Koordinatörü Tarık Dev de, halkın içinde olup, mağduriyet yaşayan herkesle omuz omuza yürümeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Bu yola çıkarken attığımız ilk adım, bir ulusun en küçük ama en değerli varlıkları olan çocuklara sahip çıkmak ve onların geleceğine katkı sunmaktır” dedi.

Dev, tüm vatandaşları TAM Parti Dayanışma Pazarı’nda buluşmaya davet etti.