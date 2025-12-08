FOTOFEST Fotoğraf Yarışması 10. yılında beş kategoride 10 kişiye ödül vereceği ve 10 kişiye de hizmet onur ödülünün taktim edileceği tören 12 Aralık akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Saçakı Ev’de yapılıyor.

AKSA Enerji tarafından bu yıl onuncusu fotoğraf sanatçısı Altay Sayıl anısına düzenlenen fotoğraf yarışması Girne’de Yaşam, Girne’nin Tarihsel Dokusu ve Anıtları, Doğa, Serbest ve Spor kategorilerinde düzenlendi. 611 fotoğrafın yer aldığı yarışmada Hikmet Uluçam, Kadir Kaba ve Ediz Tuncel’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirdi. Her kategoriden ikişer fotoğraf ödüle layık görülükrken, 75 fotoğraf da sergilemeye değer görüldü.

12 Aralık akşamı yapılacak etkinlikte, fotoğraf yarışmasında başarı ödülü alan 10 kişiye ödüllerinin verilmesi, yarışmada ödüle layık görülen 75 eserin yer alacağı serginin açılışı yanında onur hizmet ödülleri de verilecek.

10 onur hizmet ödülü

AKSA FOTOFEST’ta bu yıldan itibaren hizmet onur ödülleri de verilmeye başlanacak. 10. Yıl dolayısıyla fotoğraf sanatının gelişmesi ve fotoğrafçılığa uzun yıllar hizmet veren 10 kişiye onu hizmet ödülü verilecek.

Fotoğraf sanatıyla ilgili çalışmaları bulunan sivil toplum örgütlerinin katılımıyla alınan karar uyarınca bu yıl yaşam boyu fotoğraf sanat onur hizmet ödülüne layık görünenler; Foto Deanna (Mustafa Salih Okay – Merhum), Foto Şık (Mehmet Rıfat Şık), Foto Atlas (Faik Hasan Atlas – Merhum), Foto Kervan (Zeki Mustafa Kervan), Foto Ümit (Ümit Ali Esinler – Merhum).

Fotoğraf Sanatçısı Onur Hizmet Ödülüne uygun görünenler ise, Kadir Kaba, Veysi Soyer, Hikmet Uluçam, Teyfik İleri, Ersin Taşer (sanatçı - Merhum)