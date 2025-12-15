Güney Kıbrıs'ta, bir galerideki Hz. İsa ve Meryem Ana figürleri ve müstehcenlik içeren bir tablo büyük tepki topladı. Sert açıklamalar yapan Rum siyasiler, durumu "utanç verici" diye niteledi.

Güney Kıbrıs'ın Baf şehrindeki bir galeride sergilenen ressam Yorgos Gabriel’in bir eseri, büyük bir tepkiye yol açtı.

Philenews internet sitesindeki habere göre, Hz. İsa, Meryem Ana’nın figürlerinin bulunduğu tablo, sosyal medyada ve siyasi çevrelerde sert tepkilere neden oldu.

DİKO, ELAM ve DİSİ partileri, bu eserin Hz. İsa'yı, Meryem Ana’yı ve Ortodoks inancının en kutsal sembollerini aşağıladığını savunarak protesto etti.

DİSİ Genel Başkan Yardımcısı Efthimios Diplaros, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bu sanat değil, açık bir küfürdür. Bunu sergileyen de destekleyen de tüm sorumluluğu eksiksiz şekilde taşımaktadır. ‘İfade özgürlüğü’ne başvurmak, milyonlarca inananın dini vicdanına hakaret etmek için kullanılan ucuz bir bahanedir. Bu tür eylemlere hoşgörü göstermek tarafsızlık değil, suç ortaklığıdır."

DİKO: BU KIŞKIRTICI TABLO BİR REZALET

DİKO'dan yapılan açıklamada, tablonu bir rezalet olduğu ve kişisel tanıtım ve maddi kazanç amacıyla yapılmış ucuz bir empresyonizm girişimi olduğu belirtildi.

Dini sembollerin ekonomik sömürüye veya saygısızlığa uygun olmadığı belirtilen açıklamada, "Hakaret ve saygısızlık sanat değildir ve bu ifade özgürlüğü de değildir; aksine toplumumuzun kutsal ve mübarek saydığı her şeye karşı zehirli bir tutum ve nefrettir." denildi.

ELAM: DİSİ–AKEL ÇEVRELERİ BUNLARI BESLEDİ…

ELAM, yaptığı açıklamada Gabriel'in tablolarını “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Baf'taki galerilerde sözde sanat eserlerini sergileyen bu gülünç insanlara artık yeter. Bu ne ifade özgürlüğüdür ne de başka bir şey. Bu, inancımıza ve ideallerimize karşı açık ve doğrudan bir hakarettir. Bunlar, başta Sayın Annita Dimitriu olmak üzere bilinen DİSİ–AKEL çevreleri tarafından beslenmiş ve desteklenmiştir. Beklentimiz açıktır: Yasanın uygulanması.”

Açıklama, “ELAM olarak bu konuyu bir kez daha (Rum) Temsilciler Meclisi’nin gündemine getireceğiz” ifadeleriyle sona erdi.

"İNANÇ SEMBOLLERİNİ AŞAĞILAYAN 'SANAT' "

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, yazılı açıklamasında inanç sembollerini aşağılayan “sanat”tan söz etti.

Halkın inanç sembollerini vahşice aşağıladığını belirttiği "sanat eserlerini" kınadığını söyleyen Dimitriu, "İfade özgürlüğü, bayağılık için bir mazeret olamaz. Bayağılık, ne kadar ‘ilerici’ teorilerle süslenirse süslensin, yine de bayağılıktır." dedi.

Ancak ELAM’ın bu meseleyi küçük siyasi çıkarlar için araçsallaştırarak, şahsına yaptığını öne sürdüğü "saldırma girişiminin" de o denli "aşağılık" olduğunu iddia eden Dimitriu, "Beni tanıyanlar, açıklamanın ne kadar yersiz olduğunu ve ne kadar bayağı saiklerle yapıldığını anlayacaktır. İnanç, seçim sloganına indirgenemez.”

Toplumun ne aşağılayıcı “sanata” ne de istismar eden, bölen ve hedef gösteren çamur siyasetine ihtiyacı olduğunu belirten DİSİ Başkanı, toplumun asıl ihtiyacının değerler, saygı ve ciddiyet olduğu sonucuna vardı.