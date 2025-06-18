Medya Etik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Citypress Yayıncılık LTD Direktörü Polat Alper ve Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer ile yapılan görüşmenin ardından deklarasyona imza atıldı.

Medya Etik Kurulu Başkanı Aysu Basri Akter, açıklamasında, medya kuruluşlarının etik ilkeler konusunda gösterdikleri hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelişen teknolojilerin beraberinde getirdiği etik sorunlara dikkati çeken Akter, bu sorunlara karşı deklarasyonun günümüz koşullarına uyarlanması gerekliliğinden hareketle, ilgili tarafların ve akademik çevrelerin katılımıyla bir çalıştay düzenlendiğini anımsattı.

Medya kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya kararlı olduklarını vurgulayan Akter, ziyaretlerin devam edeceğini, ayrıca deklarasyonun dijital imzaya da açık olduğunu ifade etti ve tüm medya temsilcilerini bu sürece katılmaya davet etti.