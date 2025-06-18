SAMTAY Vakfı Lefke Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan kitap yazarı Doç. Dr. Elnur Ağayev, Lefke Türk Spor Kulübü’nün futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 1972 yılında Kıbrıs Kupası’nı kazanmasının başarı öyküsünü aktardığı bu eserin, gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını temenni etti ve katılımcılara teşekkürlerini iletti.

SAMTAY Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise böylesi anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.