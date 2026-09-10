Kıbrıs Otizm Derneği, otizm spektrumundaki ve özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitim hakkına eşit ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde erişebilmesi için tüm paydaşları iş birliği ve dayanışmaya çağırdı.

Kıbrıs Otizm Derneği tarafından yapılan açıklamada, okula başlayan her çocuğun bir geçiş sürecine ihtiyacı olduğunu ancak özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklar açısından bu geçişin planlı, öngörülebilir ve destekleyici olmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitim yılının başlangıcında düzenlenecek oryantasyonların yaygınlaştırılmasının, çocukların okula, öğretmenlerine ve sınıf ortamına güvenli bir şekilde uyum sağlamaları açısından gerekli olduğu belirtilen açıklamada, oryantasyonun yalnızca çocuğu değil; öğretmeni, sınıf arkadaşlarını, okul yönetimini ve aileyi de kapsaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, destek mekanizmalarının ailelerin sorumluluğu olmaktan çıkarılması gerektiği kaydedilerek, özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitim hakkının, ailenin imkânlarına, ısrarına veya bireysel çabasına bağlı olmaması gerektiği hatırlatıldı.

-“Gölge öğretmen uygulaması yasal bir çerçevede güvence altına alınmalı”

Gölge öğretmen uygulamasının açık, erişilebilir, sürdürülebilir ve yasal bir çerçevede güvence altına alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, "Bir çocuğun eğitim hakkına erişebilmesi için ailesinin her kapıyı tek tek çalmak zorunda kalmaması gerekir.” ifadelerine yer verildi.

Bazen çocukların iletişim biçimleri, duyusal ihtiyaçları, rutinlere bağlılıkları veya dünyayı algılama biçimlerinin “Problem” olarak görülebildiği vurgulanan açıklamada, oysa çoğu zaman problemin çocukta değil, çocuğun ihtiyaçlarını anlamayan ve farklılıkları kapsayacak şekilde düzenlenmemiş çevrede olduğu kaydedildi.

“Çocuklarımızın ihtiyaçlarını eğitim yılının ortasında ortaya çıkan bir ‘sorun’ olarak değil, eğitim planlamasının doğal ve ayrılmaz bir parçası olarak görmeye davet ediyoruz.” denilen açıklamada, kapsayıcı eğitimin yalnızca özel eğitim alan çocukların meselesi olmadığı, kapsayıcı eğitimin herkesin meselesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Her çocuk öğrenebilir. Her çocuk gelişebilir. Yeter ki eşit bir fırsat, ihtiyaç duyduğu destek ve güvenli bir alan sunulabilsin.” ifadelerine yer verildi.