Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin kadın cinayetlerini siyasi olarak nitelendirdiği açıklamasını “siyasi menfaat elde etme çabası” olarak değerlendirerek eleştirdi.

Sencer yaptığı yazılı açıklamada, İncirli’yi “Kadınların öldürülmeleri hususunda hassasiyet gösterir edasıyla oy peşinde olmakla” itham etti.

Her suçun devletin kifayetsizliğinin bir tezâhürü olduğunu ve siyasi olduğunu kaydeden Sencer, “Her suç işlenildiğinde, her vatandaşımız öldürüldüğünde, her oto-galeri kundaklandığında, her yaya darp edildiğinde devlet ve onu temsil eden hükümet, sınavı geçememiştir.” dedi.