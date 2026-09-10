Devlet okullarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı, ilköğretimde pazartesi, ortaöğretim ve mesleki teknik öğretimde ise salı günü başlayacak. Yaklaşık 59 bin öğrenci ile 6 bin 500 öğretmen yeni eğitim yılı için ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı değerlendirmede, okul güvenliğinden fiziki ve teknolojik altyapıya, öğretmen ihtiyacından kitap ve kırtasiye hazırlıklarına kadar çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, “2026-2027 eğitim öğretim yılına hazırız.” dedi.

Öğrenci, öğretmen ve çalışanların can güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 40 okulda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını, 9 okulda çalışmaların sürdüğünü; son yıllarda 30 yeni okulun eğitime kazandırıldığını ve 5 yeni okul projesi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Yeni dönemin daha sorunsuz ve ders kayıplarının daha az olduğu bir yıl olması için öğretmenler, çalışanlar ve diğer paydaşlarla hazırlıkların sürdürüldüğünü kaydeden Çavuşoğlu, öğretmenlerin ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

-“Hiçbir okulumuzda can güvenliğini riske sokacak bir durum yok”

Bakanlığın önceliğinin öğrencilerin, öğretmenlerin ve çalışanların can güvenliği olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 2023 yılından bu yana bu konuda taviz vermediklerini söyledi.

Yeni okul, ek derslik ve güçlendirme çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan okullarda geçici prefabrik dersliklerin de kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Hiçbir okulumuzda can güvenliğini riske sokacak bir durum yoktur” dedi.

-“40 okulun güçlendirme çalışmaları tamamlandı, 9 okulda çalışmalar devam ediyor”

Çavuşoğlu, güçlendirme çalışmaları kapsamında 40 okulun tamamlandığını, 9 okulda çalışmaların devam ettiğini, bir okulda ise uygun koşulların oluşmasının ardından yer teslimi yapılacağını belirtti. Dört okulun sözleşmesinin feshedildiğini ve yeniden ihaleye çıkılacağını aktaran Çavuşoğlu, 5 okulda da sözleşmelerin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 128 okulun depreme karşı dayanıklılık testlerinin yapıldığını belirten Çavuşoğlu, bunlardan 93’ünün Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nda görüşüldüğünü ifade etti.

Görüşülen okullardan 69’unun güçlendirilmesi için Bakanlar Kurulu kararı ve bloke onayı bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 54 okul için sözleşme imzalandığını, 5 okulun ise sözleşme imzalanmaya hazır durumda olduğunu anlattı.

Altı okulun ihaleye çıkılabilecek durumda olduğunu belirten Çavuşoğlu, 2 okulun birim maliyetlerinin güncelleneceğini, 2 okulun ihalesinin ise tekrarlanacağını aktardı.

Bazı okul binalarının kısmen veya tamamen kullanım dışı bırakılmasına karar verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, tadilat ve güçlendirme çalışmalarında inşaat süreçlerinin yalnızca uygulama aşamasından oluşmadığını; proje çizimi, ölçüm, vize işlemleri ve kaynak temini gibi aşamaların da tamamlanması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, çalışmaların bu nedenle zaman aldığını söyledi.

-“Yeni okullar ile uluslararası sınıf sayılarına inme noktasındaki hedefimizi tutturmuş olacağız”

Çavuşoğlu, Türkiye’nin güçlü desteği, yerel yönetimler ve hayırseverlerin katkılarıyla son yıllarda 30 yeni okul projesinin eğitime kazandırıldığını, mevcut okullara da ek derslik, tuvalet, öğretmen odası ve idari alanlar yapıldığını söyledi.

Okullarda güçlendirme, yenileme, tadilat ve onarım çalışmalarının da sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, 14 Eylül’e kadar birçok müteahhitlik işinin tamamlanmasının öngörüldüğünü, ancak bazı çalışmalarda gecikmeler yaşandığını kaydetti.

Lefke Gazi Lisesi’nin Erdal Abit İlkokulu’na taşınmasına ilişkin ihale sürecinin henüz tamamlanamadığını ifade eden Çavuşoğlu, ihalenin sonuçlanması ardından taşınmanın eğitimi aksatmayacak şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Lefke Gazi Lisesi’nin yeni projesinin de kısa süre içerisinde tamamlanarak ihaleye çıkarılmasının hedeflendiğini ve böylece bölge halkının beklentisinin karşılanacağını söyledi.

En önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin daha kaliteli bir eğitim ortamında yetişmesini sağlamak olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunlara ek olarak 5 yeni okul projesi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, “5 yeni okul projemiz devam ediyor. Gelecek yıl içinde bunların projeleriyle birlikte ihaleye çıkılması hedefleniyor” dedi.

Yeni projeler arasında Girne ve Gazimağusa’da birer özel eğitim okulu, Lefkoşa ve Gönyeli’de yeni birer ilkokul ile Girne’de bir meslek lisesinin bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Yeniceköy’deki okulun da meslek lisesine dönüştürüldüğünü ve bu yıl öğrenci kabul etmeye başladığını belirtti.

Çavuşoğlu, yeni okulların tamamlanması ve mevcut okullara yapılan eklemelerle sınıf mevcutlarının düşürüleceğini belirterek, “Uluslararası sınıf sayılarına inme noktasındaki hedefimizi tutturmuş olacağız” dedi.

-“Prefabrik sınıfların eğitim amaçlı kullanımını iki yıl içerisinde sona erdirmeyi hedefliyoruz”

Çavuşoğlu, kullanımda olan 252 prefabrik sınıfın, güçlendirme çalışmaları tamamlanan okullardan alınarak çalışmaların sürdüğü veya yeni başladığı okullara aktarıldığını belirterek, bu yıl sisteme yeni prefabrik sınıf eklenmediğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından okul güvenliğinin birinci öncelik haline geldiğini ve riskli binalarda eğitime kesinlikle izin verilmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, eğitimde aksama yaşanmaması için prefabrik sınıfların geçici çözüm olarak kullanıldığını kaydetti.

“Prefabrik sınıfların geçici bir çözüm olduğunu defalarca söyledik” diyen Çavuşoğlu, eğitim amaçlı kullanımlarının önümüzdeki iki yıl içerisinde sona erdirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

-Yaz döneminde bakım ve tadilat çalışmaları

Güçlendirme çalışmalarına ek olarak 2026 yaz döneminde okullarda 146 okulda bakım, tamir ve tadilat işi yürütüldüğünü belirten Çavuşoğlu, çalışmaların okul tamiratları, bahçe düzenlemeleri, elektrik işleri, hat güçlendirme ve prefabrik sınıfların aktarımını kapsadığını söyledi.

Bu kapsamda 30’u ilkokul, 9’u ise ortaokul ve lise olmak üzere toplam 39 okul için ihaleye çıkıldığını ifade eden Çavuşoğlu, kapsamlı işler arasında kantin yapımı, saha ve oyun alanlarının düzenlenmesi, okul binalarına yönelik tamiratlar ile çevre güvenliğine ilişkin telleme çalışmalarının da yer aldığını belirtti.

-Okulların teknik donanım ve ekipman ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar

Çavuşoğlu, eğitim yatırımlarının yalnızca okul binalarıyla sınırlı kalmadığını, okulların donanım ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Yeni eğitim yılı öncesinde bu kapsamda 3 bin 950 sandalye, 2 bin 910 sıra, bin 420 öğretmen sandalyesi, 500 bilgisayar, 410 perde, 400 klima, 328 öğretmen masası ve 321 sınıf panosu temin edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, ayrıca 190 akıllı/etkileşimli tahta, 96 bilgisayar masası, 56 dolap, 24 fotokopi makinesi, 20’şer bank, piknik masası ve su arıtma sistemi, 15 beyaz tahta, 14 müdür muavini masası ile 3 müdür masasının da temin edildiğini kaydetti.

-“Dünyada standartlar neyse biz vizyonumuzu bu standartlara göre koyduk”

Çavuşoğlu, 2019-2025 yılları arasında yapılan yatırımlara da dikkat çekerek, bu süreçte 622 derslik, 119 tuvalet, 96 idari birim, 54 depo, 33 öğretmen odası, 26 kantin, 25 çok amaçlı salon ve 10 kütüphanenin eğitime kazandırıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, aynı dönemde okullara 27 bin 195 sandalye, 18 bin 675 sıra, 3 bin 294 bilgisayar, 3 bin 209 öğretmen sandalyesi, 2 bin 219 kamera, 2 bin 72 klima, bin 423 sınıf panosu, bin 328 öğretmen masası ve bin 202 akıllı tahta kazandırıldığını belirtti.

Ayrıca 531 dolap, 438 bilgisayar masası, 427 piknik masası, 393 bank, 347 beyaz tahta, 169 su arıtma sistemi ve 124 fotokopi makinesinin de okulların kullanımına sunulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, teknik donanım ve ekipman ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli mesafe kat edildiğini, eğitim ortamlarının daha çağdaş ve işlevsel hale getirilmesine yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi.

Yeni yapılan okulların uluslararası standartları karşıladığını, tadilat ve güçlendirme yapılan okulların da teknik donanım ihtiyaçlarının büyük ölçüde giderildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Dünyada standartlar neyse biz vizyonumuzu bu standartlara göre koyduk.” dedi.

-“Öğretmen ihtiyacının büyük bölümü karşılandı”

Öğretmen ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını belirten Çavuşoğlu, okulların nakiller sonrasında bildirdiği ihtiyaçların Maliye Bakanlığı ve Personel Dairesi’ne iletildiğini söyledi.

İlkokullarda 10 rehber öğretmen, teknoloji tasarım branşında 9 öğretmen ve ortaöğretimde 6 öğretmen talep edildiğini belirten Çavuşoğlu, sürecin tamamlanmasını beklediklerini ve söz konusu kadroların karşılanmasının ardından öğretmen açığı kalmamasını hedeflediklerini kaydetti.

-Hizmet içi eğitimlere yüzde 96 katılım

Çavuşoğlu, yeni eğitim yılı öncesinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin 1-12 Eylül tarihleri arasında sürdüğünü belirterek, katılımın yüzde 96 seviyesinde olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin yeni gelişmeleri takip ederek döneme daha hazırlıklı ve yüksek motivasyonla başlamalarını önemsediklerini ifade eden Çavuşoğlu, hizmet içi eğitimlere ilişkin öğretmenlerden olumlu geri dönüşler ve memnuniyet aldıklarını kaydetti.

-“Okul çeşitliliği artırılacak”

Çavuşoğlu, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim okulları, Anadolu liseleri, fen liseleri ve meslek liselerinin sayısının artırılmasının da hedeflendiğini söyledi.

Yeni okul yatırımlarında akademik başarı ve meslek edinmeye yönelik alanlara ağırlık verileceğini belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanlarda daha rekabetçi bir seviyeye ulaşmasının amaçlandığını ifade etti.

-Namık Kemal Lisesi yeniden eğitime kazandırıldı… Fen ve Anadolu Lisesi programlarıyla da eğitim verecek

Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi’nin bu yıl yeniden eğitime kazandırıldığını ve okulda Fen Lisesi ile Anadolu Lisesi programlarının da açıldığını belirterek, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin bu programlarda eğitim alacağını söyledi. Çavuşoğlu, benzer modelleri ilerleyen yıllarda diğer ilçelere de yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tarihi binada kapsamlı güçlendirme çalışması yapıldığını kaydeden Çavuşoğlu, yapının tarihi ve manevi değeri korunarak yeniden öğrencilerin kullanımına sunulacağını belirtti.

Çavuşoğlu, Şampiyon Meleklerin hatıralarının yaşatılacağı Türk Maarif Koleji’nin yeni binası için ayrılan arazideki sürecin son aşamaya geldiğini de söyledi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin proje çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu belirten Çavuşoğlu, yeni kolej binası için gelecek yıl ihaleye çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

-“İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik destek bu yıl da artırılarak devam edecek”

Çavuşoğlu, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik beslenme desteğinin sürdüğünü belirterek, geçen yıl bu amaçla 80 milyon TL kaynak ayrıldığını, desteğin bu yıl da artırılarak devam ettirileceğini söyledi.

-“Kırtasiye ve kitaplarda eksiklik yaşanmayacak”

Çavuşoğlu, okulların temizlik ve sarf malzemeleri ile kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması ve okul bütçelerinin oluşturulması konusunda önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

Bakanlık tarafından basılan ders kitaplarının tamamının okullara dağıtıldığını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitapların ülkeye ulaşmasında, yaşanan gemi faciası nedeniyle kısa süreli aksama yaşandığını belirtti. Çavuşoğlu, söz konusu kitapların kısa sürede ülkeye ulaşmasının beklendiğini ve aksamanın giderileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, dağıtımların sürdüğünü belirterek, 14 Eylül itibarıyla kitap ve kırtasiye konusunda herhangi bir eksiklik yaşanmayacağını ifade etti.

-Okullarda içme suyu için “Bir Çeşme de Sen Yap” kampanyası

Çavuşoğlu, okul aile birlikleri, belediyeler ve hayırseverlerin eğitime sağladığı katkılara teşekkür ederek, son iki yıl içerisinde tüm okullara içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik arıtma sistemleri kurulduğunu söyledi.

Bu yıl söz konusu sistemlerin çeşme düzenine dönüştürüleceğini belirten Çavuşoğlu, geleneksel çeşme kültürünün yaşatılması ve öğrencilerin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla her okula bir çeşme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu kapsamda “Bir Çeşme de Sen Yap” kampanyasının önümüzdeki dönemde başlatılacağını kaydetti.

-Öğrenci taşımacılığı… “Eski otobüslerin büyük bölümü sistemden çekildi, kamera sistemi gündemde”

Öğrenci taşımacılığına da değinen Çavuşoğlu, geçmişte kullanılan eski otobüslerin büyük bölümünün sistemden çekildiğini ve öğrencilerin daha uygun araçlarla okullarına gidip gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Taşımacıların geç ödemelerden kaynaklanan bazı sorunlar yaşadığını, gecikmelerin bir bölümünün sözleşmelerin geç tamamlanmasından kaynaklandığını ifade eden Çavuşoğlu, benzer sorunların yaşanmaması için taşımacılarla yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Okul güvenliği ve öğrenci taşımacılığı konusunda ilgili kurum ve sektör temsilcileriyle toplantı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, güvenli taşımacılık için gerekli denetimlerin artırılması ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik toplantıların sürdürüleceğini belirtti.

Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının daha sağlıklı ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi amacıyla okul servislerine araç içi kamera sistemi kurulmasının da gündemde olduğunu ifade etti.

-“Güvenli Okullar Projesi devam edecek”

Okul güvenliğine ilişkin Polis Genel Müdürlüğü ile başlatılan Güvenli Okullar Projesi’nin bu yıl da devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, okulların çevre ve giriş güvenliğine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Okul güvenlik sorumlusu sayısının bu yıl 37’ye çıkarılmasının öngörüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, sayının ekonomik imkanlar doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, “Bizim için okulların çevre güvenliği, güvenliği, hijyeni, çalışma ortamları, mutlu öğrenci ve mutlu öğretmen vizyonu ile eksiksiz altyapı hedefi önemlidir.” dedi.