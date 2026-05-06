Kıbrıs Otizm Derneği, otizm spektrumundan etkilenen çocuklarda sıkça karşılaşılan uyku problemlerine dikkat çekmek ve ailelere rehberlik etmek amacıyla çevrim içi seminer düzenliyor.

Dernek'ten verilen bilgiye göre, Uzman Psikolog Ebru Azak’ın konu hakkında Zoom üzerinden bilgi aktaracağı seminer, 8 Mayıs Cuma 20.30'da başlayacak. Azak, uyku sorunlarının nedenleri, çözüm yolları ve ailelerin günlük yaşamda uygulayabileceği pratik uygulamaları anlatacak.

Açıklamada, otizmli çocuklarda uyku düzeninin, hem çocuğun gelişimi hem de ailenin yaşam kalitesi açısından kritik bir öneme sahip olduğu, ailelerin doğru bilgiye sahip olasının önemli olduğu kaydedildi.

Seminer halka açık ve ücretsiz olacak: Kayıt ve bilgi için 0542 857 76 46 numaralı telefona ulaşılabilecek.