Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin organize ettiği 21. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı yapıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, dün düzenlenen panayıra, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Sunuculuğunu Hüseyin Kıral'ın yaptığı panayırda, sanatçı Ahmet Evan sahne alırken, Kıbrıslı Türk sanatçı ve moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın “Mısmıl Muhabbet” adlı şarkısının klibi de ilk kez izleyiciyle buluştu.

Karavezirler

Etkinliğin açılışında konuşan Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Akıncılar halkının, kültürünü, sanatını, örf, adet ve geleneklerini yaşatarak, Lurucina’yı geleceğe taşıdığını vurguladı.

Karavezirler, Lurucina’ya geçiş kapısı açılması konusunun geçen yıl gündeme geldiğini ve belediye olarak “Biz kapıyı açmaya hazırız” mesajı verdiklerini ifade etti. Karavezirler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geçiş kapılarına ilişkin değerlendirmelerine de değinerek, Lurucina’ya kapı açılması için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Festivale katkı koyan herkese teşekkür eden Karavezirler, belediye olarak her zaman sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti.

Eğmez

Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez de, panayıra katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti. Yağışlı havaya rağmen Lurucina Panayırı’nın ilgi gördüğünü belirten Eğmez, katılımcıların desteğinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Eğmez, Akıncılar köyüne yapılan katkılardan dolayı Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve ekibine de teşekkür etti.

Öztoprak: "Mısmıl Muhabbet Kıbrıs Türk kültürünü yansıtıyor"

Söz ve müziği kendisine ait olan ve panayırda ilk kez izleyiciyle buluşan “Mısmıl Muhabbet” adlı eserin sahibi Abdullah Öztoprak da, müzik ve videonun güçlü bir iletişim aracı olduğunu belirterek, projeyle, dünyayla müzik üzerinden bağ kurmayı amaçladığını ifade etti.

Şarkı ve klibin Lurucina özelinde Kıbrıs Türk kültürünü yansıttığını kaydeden Öztoprak, üç yıl önce başladıkları ve 1970’li yılları konu alan çalışmanın, giyim, yemek ve geleneksel yaşam unsurlarını anlattığını dile getirdi.