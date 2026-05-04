Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından düzenlenen “21. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”na katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli’ye ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Milletvekilleri Devrim Barçın, Sami Özuslu, Fide Kürşat, Fikri Toros ile Ürün Solyalı, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi eşlik etti.

- İncirli: “Yeni geçiş kapılarının açılması Kıbrıs’ta adil bir barışa inanan herkesin ortak talebidir”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, panayırda yaptığı konuşmada kültür, kimlik ve toplumsal dayanışmanın önemini belirterek, “Kimliğimiz ve kültürümüz bizim için çok kıymetli. Ona sahip çıktıkça bu memlekette var olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Panayırların yalnızca bir etkinlik değil, geçmişle bağ kurarak geleceği inşa etmenin bir parçası olduğunu belirten İncirli, toplumdaki birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının önemine işaret etti.

Konuşmasında geçiş kapılarının artırılmasının önemine de değinen İncirli, “Yeni geçiş kapılarının açılması, Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve adil bir barışa inanan herkesin ortak talebidir.” diye konuştu.

Yeni kapıların açılmasının yalnızca Lurucinalılar için değil tüm toplum için önemli olduğunu söyleyen İncirli, bu adımın bölgeye hareketlilik ve canlılık katacağının altını çizdi.

“Yeni geçiş noktası açılınca her şey baştan düzenlenecek ve bu yol gürül gürül geçişlerin yolu olacak. Festival alanımız çok daha güzel olacak.” şeklinde konuşan İncirli, yeni geçiş kapılarının açılması için mücadele ettiklerini kaydetti.

İncirli, konuşmasının sonunda, “Bu memleketi hep birlikte ayağa kaldıracağız. İnsanlarımızın üretmesini ve mutlu bir yaşam sürmesini istiyoruz. Gelecek nesillere gurur duyacakları, mutlu olacakları bir ülke bırakmak için çalışıyoruz.” diyerek, CTP’nin bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.