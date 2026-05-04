Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ile Büyükkonuk Eko Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen 28'inci Büyükkonuk Eko Gün etkinliği dün gerçekleştirildi.

Başbakan Ünal Üstel de Büyükkonuk Eko Gün etkinliğine katıldı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi boyunca kültürüne, diline, dinine ve geleneklerine sahip çıktığını vurgulayarak, “Kültürüne sahip çıkan halklar ayakta kalır.” dedi.

Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden itibaren yerel yönetimlerin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Üstel, hayata geçirilen reform sayesinde mali yapısı güçlenen belediyelerin hizmet kapasitesinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Geçmişte maaş ödemekte zorlanan belediyelerin bugün altyapıdan sağlığa, yollardan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda etkin hizmet üretebildiğini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, bu dönüşümün hükümetin kararlı politikalarının somut bir sonucu olduğunu vurguladı.