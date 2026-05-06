Türk sineması oyuncularından Hülya Koçyiğit, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) davetlisi olarak geldiği Girne’de bugün söyleşiye katılacak.

GAÜ’den verilen bilgiye göre, söyleşi, GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde saat 12.00’de yer alacak.

Koçyiğit, dün geldiği ülkede halkla buluşma etkinliğine de katıldı. Başrolünü oynadığı “Evlidir Ne Yapsa Yeridir” adlı filminin gösterimine katılarak filmi izleyen Yeşilçam oyuncusu Hülya Koçyiğit, LAÇ Belediyesinde, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.