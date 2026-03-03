İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) komutanlarından General Sardar Jabbari, ABD ve İsrail’in askeri unsurlarını Kıbrıs’taki üslere kaydırdığını iddia ederek adaya yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

İran medyasına konuşan Jabbari, ABD’nin savaş uçaklarının büyük bölümünü Kıbrıs’a konuşlandırdığını öne sürdü.

Jabbari, bu adımı bir provokasyon olarak nitelendirerek sert karşılık verileceğini söyledi.

ABD ve İsrail’in uçak ve askeri ekipmanlarını Kıbrıs’taki üç üs bölgesine taşıdığını iddia eden Jabbari, saldırıların buradan gerçekleştirildiğini savundu.

Jabbari, “Amerikalılar savaş uçaklarının çoğunu Kıbrıs’a taşıdı. Bu üsleri hedef alacağız ve onları başka bir yere taşınmaya zorlayacağız. Amerikalılar adayı terk etmek zorunda kalana kadar Kıbrıs’a saldırılar düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.