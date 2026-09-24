Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere gittiği New York’ta, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kıbrıs sorununda gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, New York temasları kapsamında cumartesi günü ABD saatiyle 13.00’te, KKTC saatiyle 20.00'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi planlanıyor.

New York’ta çeşitli ikili temaslarda da bulunacak Erhürman’ın, 27 Eylül Pazar günü saat 19.55’te adaya dönmesi bekleniyor.