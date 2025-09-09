Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’in Gazimağusa’daki seçim toplantısında yaptığı açıklamaların, bağımsız bir kurum olan KHK’nın gerçekleştirdiği tüm sınavları şaibe altına soktuğunu, kurumun itibarını yerle bir ettiğini savundu.

Bengihan, “UBP’nin Mağusa’daki seçim toplantısında Başbakan Sn. Ünal Üstel’in sarf ettiği ‘Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği Cumhurbaşkanımız ile vereceğiz’ şeklindeki sözleri, Anayasamızın demokrasi sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe saydıklarını göstermektedir” dedi.

Bengihan, Anayasal, bağımsız bir kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonunun gerçekleştirdiği tüm sınavları şaibe altına sokan, kurumun güvenilirliğini ve itibarını yerle bir eden bu sözlerin, aynı zamanda gençlerin umutlarının daha da yok olmasına yol açtığını belirtti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkan ve üyeleri Komisyon’un güvenilirliği ve itibarını korumak için gerekli hassasiyeti gösterirken, Başbakan Üstel’in sarf ettiği sözlerle Komisyon’un itibarının sarsıldığını, bağımsızlığı ve güvenilirliğinin sorgulanır hale geldiğini ileri sürdü.