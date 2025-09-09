Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, torpil düzeni dayatmaya çalışanlara sandıkta hesap sorulacağını belirterek, “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” sözlerinin, vasatlığa, ranta, yolsuzluğa, torpile dayalı zihniyetin en açık itirafı olduğunu iddia etti.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Ünal Üstel ve hükümeti eleştirerek, “Yazılıyı geçsinler, sözlüde gereken desteği vereceğiz” sözlerinin siyaseti yozlaşmanın geldiği noktayı ve kamuda eşitlik, liyakat ile adaletin yok edilmesini ortaya koyduğunu savundu.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) atamalarına şaibe düşürecek bu açıklamaların “kabul edilemez” ve kuruma yapılacak “en büyük kötülük” olduğunu ifade eden Maviş, “Bundan sonra KHK mülakatlarına siyasi müdahale sözü vermek seçim rüşvetidir. Yazılıda başarı kazanan gençlerin hakkını gasp etmek, işsizliği siyasi bağlantıya mahkûm etmek ve kamu hizmetini partizanlığa teslim etmek demektir.” dedi.