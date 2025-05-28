Lefkoşa'da meydana gelen "vahim zarar, ciddi darp ve ıtale-i lisan" suçlarından tutuklanan Bülent Çolak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Atatürk Spor Salonu park yeri içerisinde, kendisini telefondan engellediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda, 34 yaşındaki eski eşine hitaben "Sen önce ana olacan ondan sonra konuşacan" diyerek itale-i lisanda bulunduktan sonra, boğazını sıkıp, burnuna yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek genç kadını vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiğini, burnunda kırık olduğunun tespit edildiğini ve tedavisinin yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.