Bostancı’da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde önceki gün 15.00 sıralarında 36 yaşındaki Fatma Tarban, yönetimindeki HY 616 plakalı salon araçla ilerlerken sağ şeride geçerek, karşı yönden gelen 27 yaşındaki Ali Kuruçolak’ın kullandığı ZM 657 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Kuruçolak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. HY 616 plakalı araç sürücüsü Fatma Tarban tutuklandı.