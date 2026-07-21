Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu bildiğimiz halde çok katlı binaların bakım ve kontrollerinin yeterince yapılıp yapılmadığının bilinmediğini dile getirerek, Lefkoşa’daki Öğretmenler Apartmanı 2’nin fotoğrafını bizlerle paylaştı.

Fotoğrafta binanın dış cephesinde çatlaklar, sıva dökülmeleri ve duvar içerisindeki tuğlaların ortaya çıktığı bölümler bulunduğuna dikkat çeken vatandaşımız, “Bunlar yalnızca dış cephedeki yüzeysel hasarlar mı, yoksa binayla ilgili daha ciddi bir sorunun işareti mi? Bunu vatandaş değil, yetkili kişiler inceleyerek açıklamalı” dedi.

Deprem yaşandıktan sonra binaların güvenliğinin tartışılmasının geç olacağını ifade eden vatandaşımız, özellikle eski ve çok katlı yapıların belirli aralıklarla uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

“Deprem gerçeğini bildiğimiz halde binalarımızın korunmasını, bakımını ve kontrollerini kim yapıyor?” diye soran vatandaşımız, yetkili kurumların bu konuda sorumluluk üstlenerek riskli görülen binaları vakit kaybetmeden denetlemesi gerektiğini kaydetti.

