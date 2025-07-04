Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, Teknik Direktör Nazım Aktunç’u takımın başına getirdi.

Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından Nazım Aktunç’un takımın başına getirilişini şöyle duyurdu:

“YUVANA HOŞ GELDİN NAZIM AKTUNÇ!

Kulübümüz, teknik direktör Nazım Aktunç ile gerçekleştiriği görüşmelerin ardından 2025-2026 sezonu için anlaşmaya varmıştır. Başarılı teknik direktör ile bugün imzaların atılmasının ardından yeni sezon için kollar sıvandı. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz…”

Aktunç, futbolcu olarak önemli başarılar yaşadığı ve 2012 yılında ayrıldığı yeşil siyahlılara 13 yıl sonra bu kez teknik adam olarak geri dönmüş oldu.