Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Ercan Havalimanı’nda görevli polis mensuplarına “Narkotik Suçlarda Havalimanlarında Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi” verildi.

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevli eğitmenler tarafından Polis Okulu Müdürlüğü’nde verilen eğitimde polisin uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede bilgilerini geliştirmek amaçlandı.

Polisin açıklamasına göre, teorik ve pratik olarak verilen eğitimlerin tamamlanmasının ardından, Polis Okulu Müdürlüğü’nde bugün düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları, eğitmenlere ise teşekkür plaketleri takdim edildi.

Sertifika törenine, Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete ve TC Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer, törende yaptığı konuşmada, organize ve örgütlü suçlar kapsamında olan uyuşturucu suçlarıyla mücadele edecek personelin eğitiminin önemine değindi.

Adalıer, özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelenin kararlıkla süreceğini belirterek, eğitime katılan personelinin kurs süresince öğrenmiş oldukları bilgiler sayesinde görevlerinde daha başarılı olacakları kaydetti.

Ali Adalıer, bu eğitme verilen katkıdan dolayı T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilerine ve eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.