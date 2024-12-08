Yer: Geçitkale Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Şahin Coşkun, Mert Aksu

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Mehmet, Derviş (Dk 46 Burçin), Cenkay, Andreas Gürbağ, Baran(Dk 66 Rifat),Ahmet, İrfan, Hüseyin(Dk 62 Sezer), Abdurrahman, Emre (Dk 80 Egit).

Küçük Kaymaklı: Hakkı, İbrahim, Gökhan, Alp (Dk 60 Toykan), Tuğrul, Hasan (Dk 65 Alpay), Mehmet, Deran, Ferhat, İlyas Yılmaz, Yağış (Dk 75 Celal).

Gol: Dk 59 İlyas Yılmaz (Küçük Kaymaklı)

Aksa 1. Ligin zirvesindeki K.Kaymaklı konuk olduğu zorlu Geçitkale deplasmanından

galibiyetle dönerek haftayı 3 puanla kapattı. Aldığı bu galibiyetle puanını 25 yapan Küçük Kaymaklı averajla on ikinci haftayı lider tamamladı.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelede ikinci devrenin 59. Dakikasında İlyas Yılmaz’ın ayağından gelen golle mücadeleyi galibiyetle kapatan taraf konuk takım Küçük Kaymaklı oldu. Aldığı bu galibiyetle dün zirveyi devrettiği Mormenekşe’den geri alan Küçük Kaymaklı yoluna devam etti. Küçük Kaymaklı bu sonucun ardından puanını 25 yaparken, Serveroğlu Geçitkale 16 puanda kaldı.