Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Yusuf Atlar, Buse Bağrıkara

Dumlupınar: Alihan Doğan, Doğukan Gören, Olcay Aykut, Hikmet Çelikel, Berk Büyükkal, Nazım Deveci, Godwin İme Joseph, Osman Şanverdi, Mert Güçlücan, Mehmet Altın, Danie Junior Adjessa,

Esentepe: Ahmet Vatanseven, Tuğra Kılıç, Mehmet Ada Arıkan, Semih Arslan, Mustafa Soytürk, Deniz Kibar, Emre Mutlu, Benjamin Bieleu, Frank Achile N. Nyobe, Ali Avcısoyu, Lukman Oluwadamilare Adeshina

Goller: 71' ve 83' Mehmet Altın (Dumlupınar)

AKSA Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Tremeşeli Holding Yılmazköy ile Esentepe kozlarını paylaştı.

İki takım da mücadeleci ve atak bir futbol tercih edince 90 dakika tempolu ve heyecanlı geçti. İlk yarısı 0-0 eşitlikte tamamlanan karşılamayı Dumlupınar, 71' ve 83'te Mehmet Altın'ın attığı gollerle kazanmayı başardı. Bu sonuçla Dumlupınar puanını 14'e çıkarıp puan olarak rakibini yakalarken Esentepe 14 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Dumlupınar, Doğan Türk Birliği deplasmanına giderken Esentepe evinde Yenicami ile karşı karşıya gelecek.

(Foto: Richard Beale)