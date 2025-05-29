Başbakan Ünal Üstel son Ankara ziyaretinde, Türk Hava Yolları, A Jet ve Pegasus yetkilileriyle görüştüklerini ve bayramdan sonra A Jet’ten iki tane uçağın ekonomik fiyatlarla Türkiye-KKTC arası seferler yapacağını söyledi.

Üstel, Türkiye’de uçaklarda şehirlerarası uygulanan tarifenin benzerinin TC ile Ercan arasında uygulanacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’a beklenen shuttle servislerinin başlayacağını da açıklayarak, ayrıca Ankara, İzmir, Antalya, Adana seferlerinde de düzenlemeler yaptıklarını ve çok ekonomik fiyatlarla seyahat edilebileceğini işaret etti.

Söz konusu görüşmelerde bu uçaklarda Kıbrıs Türk Havayolları zamanında çalışan pilot ve hosteslerin yeniden istihdam edilebilmeleri için KKTC’ye yönelik pilot ve hostes alımı konusunda münhal açılmasını talep ettiklerini de aktaran Üstel, “KKTC ile TC arasında düzenli gün içerisinde durmadan uçak seferi yapacak uçaklar içerisinde çok sayıda KKTC’li pilot ve hostesin çalışacağını ifade etti.

Üstel bu konudaki münhallerin yakında yapılacağını belirterek, buralarda çalışmak isteyenlerin başvuru yapabileceklerini vurguladı.