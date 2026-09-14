Ülke yine bir kadın cinayetiyle sarsıldı. 35 yaşındaki Rukiye Tunçer, eşi 41 yaşındaki Seydi Ahmet Tunçer tarafından öldürüldü.

Olay önceki akşam saat 18.45 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi.

Seydi Ahmet Tunçer, eşi Rukiye Tunçer ile kullanımındaki araçla Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olduğu sırada aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Seydi Ahmet Tunçer'in kullanımındaki araç, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarındaki Tektaş Parke isimli iş yerini geçtikten sonra kontrolden çıktı. Araç, yaklaşık 110 metre tarla içerisinde ilerledikten sonra durdu. Bu sırada Seydi Ahmet Tunçer, araçta bulunan spiral koltuk fırçalama aleti ile eşi Rukiye Tunçer'in başına defalarca vurarak kadını öldürdü.

Zanlı olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmasının ardından tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Seydi Ahmet Tunçer’in 12 Eylül 2026 tarihinde saat 18:00 raddelerinde, Güzelyurt-Lefkoşa çift şeritli anayolunun 25-26. Kilometreleri üzerinde eşi Rukiye Tunçer ile kullanımındaki AA 642 U plakalı araç ile Güzelyurt'tan Lefkoşa'ya doğru seyrettiği sırada aralarında aldatma gerekçesi ile çıkan tartışmaya müteakip aracın kontrolden çıkması üzerine, Tektaş Parke isimli iş yerinin beton duvarına aracıyla vurup yine tarla içerisinde yaklaşık 110 metre ilerleyip durduğunu aktardı.

Polis, zanlının akabinde araçta bulunan spiral koltuk fırçalama aleti ile eşi Rukiye Tunçer'in başına defalarca vurmak suretiyle ölümüne sebep olduğunu belirtti.

Polis, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim olan zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesini teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca olay yerinden cinayette kullanılan fırçalama aletinin emare olarak zapt edildiğini ve inceleme yapılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

BEŞ GÜNDE İKİ KADIN CİNAYETİ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs, henüz Saliha Özkol’un ölümünün acısını yaşarken bu kez 35 yaşındaki Rukiye Tunçer’in öldürülmesiyle sarsıldı.

7 Eylül’de, 61 yaşındaki Saliha Özkol, Aygün’de eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Aradan sadece 5 gün geçti.

12 Eylül’de ise Güzelyurt–Lefkoşa Anayolu’nda eşiyle birlikte seyahat eden Rukiye Tunçer, Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşanan olayda öldürüldü.

Kadına yönelik şiddet ise bu iki olaydan ibaret değil. Açıklanan verilere göre 2021–2025 yılları arasında KKTC’de kadına yönelik şiddet kapsamında 5 bin 5 şikâyet kayıtlara geçti. Bunların 2 bin 135’ini darp vakaları oluşturdu.

2025 yılında ise 1.028 kadına yönelik suç vakası kaydedildi; vakaların yaklaşık yüzde 43,8’i darp olarak kayıtlara geçti.