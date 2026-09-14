Lefkoşa'da meydana gelen 'müstahdem tarafından sirkat' suçundan tutuklanan 44 yaşındaki Ertuğrul Bora Şaplı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Ekim 2023 tarihinde bir şirkette pazarlamacı olarak çalışmakta olan Ertuğrul Bora Şaplı'nın Girne'de faaliyet gösteren bir iş yerinden şirket adına tahsil etmiş olduğu bin 200 dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp zimmetine geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 14 Kasım 2023 tarihinde geldiğini, ancak yapılan muhaceret kontrolü sonrasında zanlının 13 Kasım 2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, 14 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine başvurularak derdest emri temin edildiğini ve zanlının aranan şahıs olarak ilan edildiğini kaydetti.

Polis, 12 Eylül 2026 tarihinde zanlının Girne Turizm Limanından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada derdest emri gereği tutuklanarak, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne sevk edildiğini aktardı.

Polis, ayni tarihte zanlıdan mesele ile ilgili izahat istendiğinde, şirket içerisinde para çaldığının konuşulduğunu öğrendiğini, akabinde Türkiye'ye kaçtığını ve "şimdi de borçlarımı ödemeye geldim" yönünde sözlü beyanda bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının bahse konu sirkat ettiği paraları nerede harcadığının araştırılması gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı tutuklanacağını bile bile geldiğini,amacının borçlarını ödemek olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.