Güzelyurt'ta dün meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 14.50 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

37 yaşındaki Mehmet Raşit Aşan, yönetimindeki YH 457 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan VS 018 ve VG 722 plakalı araçlara çarptı.

Kaza sonrası araçta sıkışan araç sürücüsü Güzelyurt İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edildi. Mehmet Raşit Aşan'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi