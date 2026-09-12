Rukiye Tunçer (K-35) tartıştığı eşi tarafından başına spiral iş aleti vurularak öldürüldü.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay bugün 18.45’te Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda meydana geldi.
S.A.T. (E-41) kullanımındaki araç ile Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya seyrettiği sırada eşi Rukiye Tunçer (K-35) ile tartıştı.
Tartışma sonrası Alayköy Sanayi bölgesi yakınlarındaki Tektaş parke isimli iş yerini geçtikten sonra kontrolden çıkan araç tarlada yaklaşık 110 metre ilerledikten sonra S.A.T. araçta bulunan spiral iş aleti ile adı edilenin başına vurmak suretiyle ölümüne sebep oldu.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı S.A.T. tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.