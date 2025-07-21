Süper Ligin başkent ekibi Yenicami’de geçtiğimiz sezonun en istkirarlı oyuncularından, genç yaşına rağmen aldığı sorumlulukla takımın en etkili oyuncuları arasına giren ve sezon boyunca 32 maçta oynayan İrfan Özbaysal, yeni sezon öncesinde kulübüyle yaptığı görüşmelerde anlaşama sağlayamayarak yolları ayırma kararı alındı. Yenicami ile testlere de katılmayan ve bonservisi elinde olan İrfan Özbaysal, kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek.