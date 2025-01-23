Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar yapıldı.

Buna göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanan Ozan Özuyanık görevden alındı, yerine Ercan Akerzurumlu atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu da görevinden alındı.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürü Ergin Erçoban görevinden alındı, yerine Erkan Baştaş atandı.

İçişleri Bakanlığı, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Serdar Kiracıoğlu görevinden alındı, yerine Ercan Beşerler atandı.

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar görevinden alındı.

İçişleri Bakanlığı Harita Dairesi Müdür mevkiine Serdar Kiracıoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan görevden alma ve atamalar yarından itibaren geçerli olacak.