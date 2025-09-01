Süper Lig ekibi Karşıyaka, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, forma giydiği takımlarda kupa ve lig şampiyonlukları yaşayan Isaac Owusu’yu da kadrosuna kattı. Bonservisi Mağusa Türk Gücü’nde bulunan Isaac Owusu, yerli statüsünde oynuyor. Başarılı stoper Isaac Owusu ülkeye gelirken, başkan Umut Düzdaban tarafından karşılandı. Isaac Owusu, yeni sezonda Karşıyaka’nın başarısı için ter dökecek.

Karşıyaka Kulübü’nden bu transferle ilgili şu paylaşım yapıldı:

Bonservisi Mağusa Türk Gücü'nde bulunan yerli statüsünde oynayan Isaac Owusu Kulübümüze hayirli olsun. Bu transferde emeği geçen Koral Bozkurt başkanımıza teşekkürü borç biliriz.