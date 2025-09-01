Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu ve Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararla 2023 yılında ilk kez oynatılmaya başlanılan Antrenörler Derneği kupası bu yıl üçüncü kez oynatılıyor. Her yıl geleneksel olarak yeni sezon öncesinde düzenlenen Antrenörler Derneği kupasında geri sayım başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından ilk kez 2023-2024 sezonunda başlatılan Antrenörler Derneği Kupası bu yıl üçüncü kez düzenleniyor.

1. LİGİN YENİ TAKIMLARI KARŞILAŞACAK

Antrenörler Derneği yönetimi tarafından 1. Ligde mücadele eden takımlar arasında oynatılan kupada bu yıl ligin yeni ekipleri Baf Ülkü Yurdu ile tarihinde ilk kez 1. Ligde mücadele edecek olan Aslanköy arasında oynanacağını açıkladı. 10 Eylül Çarşamba akşamı saat 19.30 da Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanacak olan Antrenörler Derneği kupası öncesinde 9 Eylül Salı günün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan toplantı salonunda kupada mücadele edecek olan takımların teknik adamlar ve kaptanların katılacağı basın toplantısı saat 13.00 de gerçekleştirilecek.

TARİHÇESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği tarafından ilk kez 2023-2024 sezonunda gerçekleştirilen Antrenörler Derneği kupası, ikincisi geçtiğimiz yıl (2024) hayatını kaybeden Antrenörler Derneğinde en uzun süreli başkanlık yapan (24 yıl) ve Onursal başkan Süleyman Göktaş adı verilerek oynatılırken, bu sezon üçüncüsü gerçekleştirilecek.

İlk kez 2023-2024 sezonunda Değirmenlik ile Çanakkale arasında oynatılan Antrenöreler Derneği kupası, 2024-2025 sezonunda ikinci kez oynatılan kupada Türk Ocağı ile Küçük Kaymaklı, 2025-2026 (bu sezon) sezonu da ise Baf Ülkü Yurdu ile Aslanköy arasında oynanacak.

2023-2024 Değirmenlik-Çanakkale 4-0

2024-2025 Türk Ocağı-Küçük Kaymaklı 1-1 normal süre (5-4 penaltılar)