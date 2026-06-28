Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Yerel Yönetimler Reformu ile belediyeleri daha güçlü mali yapıya kavuşturduklarını belirterek, “UBP’nin olduğu her yerde eser vardır, hizmet vardır” dedi. Üstel, UBP’nin, ilk seçimde eser ve hizmet siyasetini tüm beldelerle de buluşturacağını kaydetti.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin, vatandaşa en yakın hizmet kapısı olduğunu ifade ederek, bu anlayışla hükümete geldikleri ilk günden itibaren yıllarca konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Yerel Yönetimler Reformu’nu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Üstel, “Belediyelerimizi daha güçlü mali yapıya, daha geniş hizmet imkanlarına ve daha etkin bir yönetim anlayışına kavuşturduk. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Tüm belediyeler, partimizden olsun veya olmasın tüm belediye başkanları yapılan reformla belediyelerin güçlendiğini ortaya koyuyor ve hükümetimize bu konuda teşekkür ediyorlar.” dedi.

“Artık çok daha güçlü belediyelerimiz var”

Artık çok daha güçlü belediyeler olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Şimdi bu güçlü yapıyı, bu güçlü belediyelerin tamamını, güçlü kadrolarla buluşturma zamanımız da gelmiştir.” ifadesini kullandı.

Görevlerini başarıyla sürdüren belediye başkanlarının yeni dönem adaylıklarını ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adayını açıkladıklarını kaydeden Üstel, “Diğer adaylarımızı da, halkımızın beklentileri, teşkilatlarımızın görüşleri ve partimizin ortak aklı doğrultusunda çok kısa süre içerisinde açıklamaya devam edeceğiz.” dedi.

Çok sayıda aday adayının, Ulusal Birlik Partisi çatısı altında hizmet etmek istemesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Üstel, bu ilginin, partiye duyulan güvenin ve UBP’nin hizmet siyasetinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

-“Bizim belediyecilik anlayışımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir”

“Bizim belediyecilik anlayışımız günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir.” diyen Başbakan Üstel, “Amacımız UBP’nin hizmet anlayışını tüm beldelerde hayata geçirmektir. Çünkü ülkemizde hizmet denildiğinde, reform denildiğinde ve eser siyaseti denildiğinde akla Ulusal Birlik Partisi gelir.” vurgusu yaptı.

-“UBP çalışacak, belediyelerimiz güçlenecek, halkımız kazanacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazanacak”

Sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, enerjide ve yerel yönetimlerde ülkeye en büyük eserleri kazandıran iradenin yine Ulusal Birlik Partisi olduğunu belirten Üstel, şunları kaydetti:

“Şimdi aynı kararlılığı belediyelerimizde de ortaya koyacağız. Çünkü güçlü belediye, güçlü hizmet demektir. Güçlü hizmet ise daha güçlü beldeler ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Ne söz verdiysek yaptık. Şimdi yerel yönetimlerde de söz verdiğimiz hizmetleri daha güçlü belediyelerimiz ve güçlü kadrolarımızla hayata geçireceğiz. İnanıyorum ki halkımız yine hizmetten ve eser siyasetinden yana tercih yapacaktır. UBP çalışacak, belediyelerimiz güçlenecek, halkımız kazanacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazanacaktır.”