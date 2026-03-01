Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 20. Hafta maçında Hamitköy, Larnaka Gençler Birliği’ni konuk etti.

Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Larnaka Gençler Birliği maçını Mustafa Çukur yönetti. Hareketli başlayan maçta 2 takım da pozisyonları değerlendiremezken, dakikalar ilerledikçe Larnaka Gençler Birliği rüzgarı da arkasına alarak daha fazla pozisyon üretti. Hamitköy de pozisyon üretirken, 2 takım da gole ulaşamadı. 0 – 0

İkinci devrenin başında Larnaka Gençler Birliği net pozisyonu değerlendirmezken, dakikalar ilerledikçe Hamitköy daha baskılı oynadı. Baskıyı atlatan Larnaka Gençler Birliği toparlanırken, oyuna yapılan müdahaleler sonrasında konuk ekip 71’de kornerden gelen topta Turgut ile öne geçti. 0 – 1

Hamitköy son bölümde beraberlik için baskısını artırırken, 85’te Mustafa’nın asistinde Mehmet Yapııcıel skoru belirleyen golü kaydetti. 1 – 1