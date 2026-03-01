Stat: Geçitkale Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Halil Erdem Canaloğlu, Yusufcan Dönder

Geçitkale: Salih Ökten, Hüseyin Özbilen, Baran Bilgi, Burçin Kerimoğulları, Yarkın Şahinsoy, Baran Derin

Baran Türkan, Rifat Emirhan, Ali Atıcı, İsmail Şaban, Oğuzhan Yaraşık

Düzkaya: Seyit Geçici, Ümit Genç, Murat Besli, Ali Tüfekçi, Berkay Günay, Mahmut Erkan, Celal Şehsuvaroğlu, Muhammet Hasan Çirkin, Efe Kande, Batuhan Bal, Mehmet Bozan

Goller: 86’ Muhammet Hasan Çirkin (Düzkaya), 58’, 71’ 78’ Baran Derin, 90’ Oğuzhan Yaraşık (Geçitkale)

Aksa 1. Lig’de hem alt sıraları hem üst sıraları ilgilendiren Geçitkale ile Düzkaya arasındaki mücadelenin galibi ev sahibi Geçitkale oldu.

Hem ligde kalma mücadelesini hem de üst sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Geçitkale rakibini 4-1’lik skorla mağlup ederek kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Üst sıraları hedefleyen Düzkaya ise bu mağlubiyetle hedefinden uzaklaştı.

Geçitkale’ye galibiyeti getiren golleri 3 golle yıldızlaşan Baran Derin ve Oğuzhan Yaraşık atarken Düzkaya’nın tek golünü Muhammet Hasan Çirkin kaydetti. Bu sonuçla Geçitkale haftayı 19 puanla 13. sırada tamamlarken Düzkaya 28 puanla 9. sırada haftayı tamamladı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

