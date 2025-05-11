Stat: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Ali Özer, Hakan Gök, Emir Turalı

Göçmenköy: Muratcan, Bilal, Ceylan, Arda Karacan, Reşit, Remzi, Mbou, Lütfi, Rifat Okur, Eray, Alaaddin

Karşıyaka: Cenk, Eyüp, Mehmet Tekin, Tacettin, Kande, Furkan, Mehmet Neşe, Uzo, Muhammet, Bahadır, Muhammet, Jatta

Goller: 22’Mbou, 90’Bilal(Göçmenköy)2’Uzokwe, 45’Kande, 64’Tacettin (Karşıyaka)

Aksa Süper Lig Play Out ilk maçlarında Karşıyaka, Göçmenköy’ü 3-2 yenerek avantaj yakaladı. Karşıyaka’yı galibiyete götüren golleri Uzokwe, Kande ve Tacettin atarken, Göçmenköy’ün gollerini Bilal ve Mbou attı.

Karşılaşmaya Göçmenköy hızlı başladı 22. dakikada Mbou’nun kaydettiği gol ile 1-0 öne geçen Göçmenköy 27. dakikada gelişen Karşıyaka atağında hakem Ali Özer’in penaltı noktasını göstermesi üzerine Uzo‘nun golüne engel olamadı ve maç 1-1 oldu.

45. dakikada Kande’nin golü ile Karşıyaka ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka 64. dakikada Tacettin ile 3-1 öne geçti.

90. dakikada gelişen Göçmenköy atağında ceza alanı içerisinde Bilal Ceylan topa yükseldi kafayla topu filelere göndererek skoru 3-2 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Karşıyaka maçtan 3-2 galip ayrılarak puanını 19’a çıkardı.

AKSA Süper Lig Play-Out Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Karşıyaka 1 1 0 0 3 2 1 19

2. Göçmenköy 1 0 0 1 2 3 -1 17

3. Gönyeli 1 0 0 1 0 3 -3 16

4. Yenicami 1 1 0 0 3 0 3 15