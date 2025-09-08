Çebi yaptığı yazılı açıklamada, bölgede 45 dereceye ulaşan sıcaklıkta, su bulmakta zorlanan üveyiklerin köy içlerine kadar indiğini, çobanların su tankerlerinden içerek, hayatta kalmaya çalıştığını kaydetti.

“Ne yazık ki bu masum ve dilsiz canlılar, yaşam mücadelesi verdikleri yerde insan eliyle avlanarak, katledilmektedir” diyen Çebi, Dipkarpaz Milli Parkı’nın “koruma altında” ilan edilmesine rağmen devlet eliyle ava açılmasının, en büyük çelişkilerden ve çifte standartlardan biri olduğunu savundu.

Çebi, “Bir yandan doğayı ve canlıları koruduğunu ilan eden yetkililer, diğer yandan bu alanlarda av izni vererek, kendi kararlarını hükümsüz kılmaktadır. Bu, kabul edilemez bir tezat ve vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı.

Milli Park’ın, “doğanın ve yaban hayatının mutlak korunması” demek olduğunu kaydeden Çebi, koruma altında ilan edilen bir bölgede avlanmaya izin verilmesinin hem hukuka hem vicdana aykırı olduğunu belirtti.

“Bu sıcaklarda susuzluktan can çekişen kuşların ve diğer canlıların avlanması, insafsızlık ve katliamdan başka bir şey değildir” diyen Çebi, hükümete ve ilgili kurumlara seslenerek, Karpaz Milli Parkı’nın avlanmaya kapatılmasını istedi.

Doğayı ve hayvanları korumanın yalnızca söylemlerle değil, alınacak kararlı ve tutarlı adımlarla mümkün olduğunu ifade eden Çebi, avlanmayı kınayarak, kamuoyunu doğaya sahip çıkmaya davet etti.