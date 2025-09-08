KTTB, “Okuyan, düşünen ve sorgulayan bir toplum için eğitimde eşitlik, yaşam boyu öğrenme ve herkes için okuryazarlık” vurgusu yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği adına mesajı yayımlayan Dr. Figen Gülen İnce, bu günde, bireylerin ve toplumların gelişiminde okuryazarlığın taşıdığı hayati önemin hatırlatıldığını kaydetti.

“Okuryazarlık yalnızca harfleri tanıyıp kelimeleri okuyabilmek değil; aynı zamanda bilgiyi anlayabilmek, sorgulayabilmek, paylaşabilmek ve günlük yaşamda etkin biçimde kullanabilmektir” diyen İnce, dünya genelinde milyonlarca insanın temel okuryazarlık becerilerinden yoksun olmasının, eğitimde eşitsizliklerin en somut göstergesi olduğuna işaret etti.

Okuryazarlığın, bireylere özgüven kazandıran, sosyal katılımı güçlendiren ve ekonomik fırsatların önünü açan temel bir insan hakkı olduğuna işaret eden İnce, şöyle devam etti:

“Ülkemizde de çocuklar, gençler ve yetişkinler için, eşitlikçi eğitim politikalarının desteklenmesi ve yaşam boyu öğrenme olanaklarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca bireylerin sağlık okuryazarlığı konusunda eğitim alması da sağlığı ile ilgili doğru bilgiye ve hizmete en kısa sürede ulaşması açısından çok önemlidir. Bizler, toplumun her kesimini kapsayan kapsayıcı, nitelikli ve sürdürülebilir bir eğitim sistemi için mücadeleyi önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki okuryazarlık, yalnızca bireysel bir beceri değil; adalet, eşitlik ve özgürlük için vazgeçilmez bir toplumsal güçtür.”