Karpaz bölgesinde dün etkili olan şiddetli dolu, özellikle Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi ve Adaçay’da zarara neden oldu. Dolu yağışı nedeniyle bazı ana yollar bir süreliğine trafiğe kapandı. Doludan dolayı bazı ev, mandıra ve garaj damlarında çökmeler oldu. Bazı evleri de su bastı.

Dolu yağışı nedeniyle karı andıran manzaraların tadını çıkaran vatandaşlar da oldu.

Kuzey Sahil Yolu’nun Mersinlik - Kaplıca arası ile İskele - Karpaz Anayolunun Yeşilköy - Erenköy güzergahları arasında dün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle buzlanma meydana geldi.

Erenköy- Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, bazı ev ve garajların damlarında hasar oluştuğunu, bazı evleri de su bastığını söyledi. Bazı mandıraların damlarının çöktüğünü, altında kalan hayvanlar olduğunu kaydeden Bakırcı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel dün sabah etkili olan dolu yağışının Karpaz’da hasara yol açması nedeniyle, Erenköy- Karpaz Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Üstel dolu kalınlığının bazı bölgelerde 20, bazı bölgelerde ise 50 cm’ye kadar ulaştığını, Yenierenköy’ün içinden ve civarından geçen yolların tamamen araç trafiğine kapandığını, sabahın erken saatlerinde Erenköy-Karpaz ve İskele belediye başkanları ve İskele Kaymakamı ile istişare edilerek bölgeye araç gereçlerin gönderildiğini, yolların açıldığını, ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kaymakamlık ve muhtarlarla iş birliği içerisinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.