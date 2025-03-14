Çiftçiler, devletin bu soruna yeterince müdahale etmemesinden şikayetçi olarak eşekler yüzünden büyük zarara uğradıklarını iddia ettiler.

Dün sabah saatlerinde bir üreticiden gelen mesajda, çiftçilerin büyük emek harcayarak kazandıkları ekmek paralarının, kontrolsüz şekilde doğada yaşayan eşekler yüzünden zarar gördüğü belirtilerek artık dayanacak güçleri kalmadığını vurguladılar.

Karpaz bölgesinden ulaşan çiftçiler yaşadıkları başlıca sorunları şöyle sıraladılar:

Eşeklerin tarlalara girerek ekili alanlara zarar vermesi, maddi kayıpların sürekli artması, sorunun çözülmesi için yetkililere defalarca başvurulmasına rağmen bir adım atılmaması.

Çiftçiler, bu duruma kamuoyunun da dikkatini çekmek istediklerini belirterek yetkililerden acil çözüm talep ettiler.