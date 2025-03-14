Dizdarlı, şöyle konuştu:

“Ben işe sabah çok erken giderdim. O gün sabah Boğaz’ı geçerken telefonum çaldı. Hastanede acil servisteki doktor ‘çok ciddi bir kaza ihbarını aldık.’ dedi. Benim tüm doktorların kayıtlı olduğu bir Whatsapp grubum vardı, hemen mesaj attım. Tüm doktorları acil servise çağırdım. ‘Kan Bankası'na da haber verin.’ dedim. İnanmayacaksın, Boğaz'dan hastaneye gitmek 15 dakika. Acil servise geldiğimde doktorlarımın yüzde 90'ı inanılmaz bir şekilde orada hazırdı. Hemen müdahale ettik.”

Kan Bankası yanı sıra destek için askere de haber verdiklerini aktaran Dizdarlı, “İnsanlar duyar duymaz hastaneye akın etti. Hastane avlusuna yukarıdan baktığında toprağı görmezdin. Kan ihtiyacı olduğunu duyan herkes, her vatandaş hastaneye akın etti. Bana şimdi söyle, bir çağrı yapıyorsun ve herkes inanılmaz bir şekilde koşarak geliyor. Herkes kan verdi.” şeklinde konuştu.

O gün çok sistemli bir şekilde çalışıldığını dile getiren Dizdarlı, “Demek ki insanımızın iyilikseverdir, kadirşinastır. Bunlar önemli şeylerdir. O gün çok kötü bir gündü. Kayıplarımız oldu, çok üzüldük. O çocuklardan bir tanesinin, Doğukan'ın mucizevi bir şekilde hayata dönüşü çok güzel oldu.” dedi.