“Bundan çok zaman evvel meydana getirdiğimiz birlik ve beraberliği kendimiz kurduk, kendimiz yürüttük ve kendimiz yürüteceğiz. Nefislerim ize itimadımız tamdır. Kendi gücümüz ve Anavatan’ımızın desteği ile hiçbir kuvvet önünde eğilmeyecek kadar muazzam bir varlık halinde dimdik ayaktayız. Ada’nın dört tarafındaki mücahitlerimiz ve onların desteği halkımızın birlik ve beraberliği bütün müşküllerimizi yenebilecek kudrettedir.” 1966

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Uzun sayılmayacak bir süredir iç çatışmalarla boğuşan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportu ile gidilen tek komşumuz olan Suriye şimdilerde daha büyük açmazla boğuşacak noktaya doğru evriliyor. Bu yolun kullanılması Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde başlayan bir uygulama idi. Gelinen bu açmazdan çıkabilmenin birincil koşulu dışarıdan yapılacak olan kışkırtmaları dikkate almadan iç düzenin sağlanmasıdır. Bozulan devlet düzeninin yeniden kurulabilmesinin yolunun içerideki sistemin kurulması olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Emperyal kuralları uygulamaya koyanlar sıkıntı yaşandığı zaman bir süre erteleme yaparak planlarından asla vazgeçmemektedirler. Emperyalist ülkelerin düzencilerinin ortalıklara çıkardıkları açmazın aşılması onların oyunlarını bozmaktan geçiyor. Bu kuralı bozacak diğer ülkeler için de geçerlidir.

Ortadoğu coğrafyasında yaşanan çatışmaların kısmen de olsa yatıştığı günlerden geçilirken bazı unsurların iç savaş çıkarabilecekleri haberlerinin geliyor olması bugünleri aratacak gelişmelerin habercisi olmamalarını istiyor ve diliyoruz. İsrail’in yaptığı faşist uygulamalarının bedelini Uluslararası Ceza Mahkemesinde vermeye hazırlanırken İsrail Ceza Mahkemesinin de yaptığı yasa dışı işlemler nedeniyle Neden Yahu da yargıç karşısına çıkanlar gibi üzerine atılı olan suçlamaları kabul etmediğinin türküsünü çığırmayı yeğliyordu. İsrail saldırılarının başlamasının nedenlerinden birisi de kendileri gibi aynı gıda ile beslendiği bilinen ve 2023 yılı Ekim ayında Hamasın saldırısı ile başladığı biliniyor.

O günlerde yargıç karşısına çıkarılamayan Neden YAHU’nun üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyor olması suçsuz olduğunun kanıtı olamaz. Savunmasında suçsuzluğunun kabul edilmemesini isterken 7 cephede savaştığını söylüyor olması kişinin ayrıcalıklı olmasını ve ceza almamasını gerektirmiyor. Saldırıları yaparken belki de cezai ehliyetinin olmadığı ortalıklara dökülürse o zaman yandı gülüm keten helva. Ye babam ye…

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken İngiltere adı geçen Cumhuriyeti’nin Garantörü olduğunu kabul ediyordu. Şimdilerde ise bu görevinden ayrılmış havasında olduğu gibi davranıyor. Geride bıraktığımız günlerde bu sıfatını kasıtlı olduğuna inanmadığımız mendil büyüklüğündeki ülkenin önde gidenlerine önüne koydukları stratejik ortaklık Belgesini imzalattılar. Böyle bir yaklaşım ve davranış akıllara acaba İngiltere Garantörlük hakkını stratejik Ortaklığı ile değiştiriyor mu sorusunu getiriyor. Bu hareketi ile İngiliz Başbakanı Sir Kein Starmer’,Neden Yahu ile birlikte görevini kötüye kullanıyor konumuna düşüyor. Bu davranışlarını alışkanlık haline getiriyor olmaları BM Genel Yazmanının müzakere çağrıları yaparken ortalıklara bırakılan takoz oluyor.

Bugüne değin yaşanmış olan savaşlar gibi günümüzde de yaşamakta oluğumuz savaşların da aynı dürtülerle çıkarıldığının da unutulması gerekiyor. Gazze’de yaşananlar Neden Yahu’nun gerçek yüzünü ortalıklara çıkarıyor.