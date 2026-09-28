Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından dün devriye yapıldığı sırada, bulunduğu araçta şüpheli görülen D.A’nın (E-46) üzerinde ve konu araçta arama yapıldı.

Aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 300 miligram, üzerinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçaları ile ucu yanık sigara izmariti bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.