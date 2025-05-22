Lefkoşa’da meydana gelen “suç gelirini aklama ve bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapma” suçlarından tutuklanan Ramadan Uzuner, Ergün Demir ve İlker Zencilek mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2023 yılı Eylül ayında bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ile elde ettikleri 399 bin Doları farklı kişilerin hesaplarına aktarılmasını sağlayarak suç gelirini akladıklarını söyledi.

Polis, zanlı Zencilek ile Demir’in farkı kişilerin hesaplarına aktarılan parayı çekip Uzuner’e verip komisyon aldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ikisi tanık üçü zanlılara ait olmak üzere 5 adet cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 2 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.