Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonunun ilk yarışı Chagla Food & Drink sponsorluğunda Hamitköy etabında yapıldı.
Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden start alan ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çevresinde geçilen etaplar sonunda Cevdet Alptürk – Mehmet Çağla ikilisi zafere ulaştılar. Cevdet Alptürk – Mehmet Çağla ikilisi Volkswagen Polo GTI Rally2 araçlarıyla yarışın birincisi oldular. Yarışta ikinci Çağkan Bozalanlar - Hasan Evrensel ikilisi olurken üçüncülüğü Sami Doğan - Ahmet Akbıçak kazandı.