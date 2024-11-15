15 Kasım Özel Çekilişinde 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayimiz Tuğrul Mankır tarafından satılan "64708" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2024 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "64708" numaralı bilete isabet etti.
Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak
31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL ve toplam ikramiye 19.274.750 TL olacak. Bilet fiyatının 300 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2024) itibaren satışa sunulacak.
4,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64708
400,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
50814
30,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
74685
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10687
64594
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43161
48330
61485
89664
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04993
18270
22777
37281
97797
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02351
09924
14092
16777
21501
34394
47209
52012
52203
68519
69762
72662
76692
92363
99151
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14598
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30587
33981
34168
39456
40297
44105
44203
46921
55084
63214
64140
72692
75154
83165
84151
89614
90338
99980
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04071
08236
08665
26123
34231
37197
37987
40117
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44704
47004
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49918
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57793
62276
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88707
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93074
4,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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