15 Kasım Özel Çekilişinde 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayimiz Tuğrul Mankır tarafından satılan "64708" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2024 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 4 Milyon TL'lik büyük ikramiye "64708" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 6 Milyon TL ve toplam ikramiye 19.274.750 TL olacak. Bilet fiyatının 300 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2024) itibaren satışa sunulacak.

4,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64708

400,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

50814

30,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

74685

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10687

64594

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43161

48330

61485

89664

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04993

18270

22777

37281

97797

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02351

09924

14092

16777

21501

34394

47209

52012

52203

68519

69762

72662

76692

92363

99151

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14598

21202

30587

33981

34168

39456

40297

44105

44203

46921

55084

63214

64140

72692

75154

83165

84151

89614

90338

99980

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04071

08236

08665

26123

34231

37197

37987

40117

42309

44704

47004

49188

49918

57342

57793

62276

68705

78570

82098

86778

87186

88707

91111

92301

93074

4,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

04708

14708

24708

34708

44708

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60708

61708

62708

63708

64008

64108

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67708

68708

69708

74708

84708

94708

Son 1 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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